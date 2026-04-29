No Desafio Final, de manhã, o Leandro avisa Leomarte que a Cozinha não está limpa. O guia da semana avisa-o que tem de baixar o tom e tenta ensinar o colega a falar mais baixo. Leandro vai interrompendo, mas o Leomarte não desiste e remata que o Leandro é assim porque tem um galinheiro.
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Manhã tensa na casa: Cozinha suja gera confronto feroz entre Leandro e Leomarte
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