Manipulador? João Ricardo é alvo de duras críticas: «Táticas de professor, já que sabes tanto...»

No Desafio Final, Daniela afirma que por si mandava calar João Ricardo devido às suas táticas de manipulações e de querer pertencer à produção. João agradece às palavras e diz por volta das 12:45 tem tempo para a colega. Daniela recusa o convite porque João Ricardo rejeitou a sua amizade e garante que não está com ciúmes. João Ricardo gostava de calar o Leandro, porque é baixo fazer insinuações para proveito próprio. Tentou fazer isso consigo esta semana e vai para além do jogo. Leandro diz que se ele acha que não é ridicularizar, considera uma falta de respeito o facto de o imitar. O concorrente garante que não precisa de bandeira, mas João acha que é necessário para o seu jogo.

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