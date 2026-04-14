VÍDEO SEGUINTE Sobre este vídeo Manuel Luís Goucha faz confissão sobre concorrente do Secret Story No "Funtástico", Manuel Luís Goucha faz uma confissão sobre uma concorrente da atual edição do Secret Story 10. Secret Story Hoje às 11:30 Últimos vídeos Últimos vídeos 01:00 Manuel Luís Goucha faz confissão sobre concorrente do Secret Story Hoje às 11:30 04:28 Durante confronto, Sara levanta-se em direção a Tiago: «És egoísta és» Há 30 min 04:50 Tiago e Sara entram em confronto direto: «Tens o ego inflamado» Há 35 min 11:00 Ana berra que Eva não merece vencer: «Não és a justa vencedora» Há 38 min 13:11 Ana mostra-se implacável com relação "cordial" entre Eva e Diogo: «Eu não conseguia» Há 53 min 02:05 Ana não tem dúvidas sobre Eva e Diogo: «Estão a jogar» Há 56 min 07:36 Em lágrimas. Tiago não aguenta a tristeza e este é o motivo Há 1h e 29min 05:23 Tiago chora e quem o consola é Jéssica. Veja as imagens Há 1h e 37min 08:08 Em lágrimas. Eva isola-se no jardim e chora: «Vou fazer o meu luto...» Há 2h e 29min 01:44 Tiago defende Eva em frente a Hugo: «É merecido. Foi a história que lhe calhou, não foi ela que escolheu» Há 2h e 54min 03:12 Tenso. Hugo «encosta» Tiago à parede com pergunta de peso Há 3h e 10min 10:15 "Sr André" volta a atribuir bebidas aos concorrentes mas nem tudo corre como o previsto Há 3h e 35min 04:24 Ana volta a «encostar» Diogo à parede em relação a Eva. O motivo está relacionado com o prémio Hoje às 12:26 07:39 Concorrentes criticam atitudes de Diogo, Eva e Ariana: «Não souberam aproveitar» Hoje às 12:17 08:40 Hilariante. Ricardo João interpreta "Sr. André" e atribui bebidas a estes concorrentes Hoje às 12:06 03:30 Diogo assume estratégia para potenciar o jogo de Tiago e Eva: «Na gala...» Hoje às 12:05