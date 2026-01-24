«Mãos frias, coração quente»: Pedro Jorge partilha o nevão que cobriu a Covilhã

Abrir a porta de casa e deparar-se com um manto branco infinito. Foi este o cenário que Pedro Jorge encontrou na manhã deste sábado, 24 de janeiro, na Covilhã, sua terra natal. O vencedor do Secret Story 9 partilhou com os seguidores as imagens deslumbrantes da depressão Ingrid, que transformou a cidade serrana num verdadeiro postal.