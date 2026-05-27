Marcelo Palma comenta a mais recente polémica da relação de Afonso e Catarina Miranda. E a opinião é controversa

No Secret Story - Desafio Final, Marcelo Palma fala abertamente sobre a posição de Catarina Miranda em relação a Afonso Leitão. O comentador assume não saber o que se passou e ter empatia para com a situação. Contudo, não compreende muitas outras posições que Catarina toma e "arrasa" alguns dos seus comportamentos.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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