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Marcelo Palma comenta assunto do momento: A alegada traição de Afonso a Catarina Miranda

No Secret Story - Desafio Final, durante a Gala, os concorrentes assistem a imagens tensas da semana. Durante o momento, os comentadores analisam tudo o que se passou e Marcelo salienta a perspicácia de Liliana ao mencionar que Afonso traiu a namorada.

Com uma expulsão decisiva, convidados especiais e uma noite inspirada nos Santos Populares, a gala deste domingo, 7 de junho, do Secret Story – Desafio Final promete agitar a casa mais vigiada do país. Além de ficar a conhecer o concorrente que abandona o jogo entre Flávia, Leandro, Marisa Susana e Liliana, os residentes serão surpreendidos com uma prova de imunidade que conta com a participação de Márcia Soares, Gonçalo Quinaz e Marcelo Palma, convidados pela Voz para entrar na casa e, ao que tudo indica, mudar o rumo da competição. A poucas semanas da grande final, esperam-se emoções fortes, reviravoltas e momentos inesperados.

Há quatro concorrentes em risco de expulsão e um deles abandona a Casa já hoje. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
 
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País

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