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Marcelo Palma revela: «Eu vi as mensagens (do Afonso). Mas há uma coisa na gala que descredebilizou a Catarina»

No Diário do Secret Story - Desafio Final, Jéssica Vieira e Marcelo Palma comentam os últimos acontecimentos da casa, que envolvem Afonso e toda a polémica com Catarina Miranda. Veja tudo o que foi dito. 

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
 
FLÁVIA - 761 20 20 08
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17

Veja, reveja e acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

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