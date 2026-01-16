VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura

No V+ Fama, Adriano Silva Martins e o painel de comentadores — Cláudia Jacques, António Leal e Silva e Guilherme Castelo Branco — analisaram o gesto que está a derreter o coração dos fãs de "Zaza" e Márcia: a confirmação pública do apoio de Francisco Monteiro no novo projeto da empresária.

  • Hoje às 12:04
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

O novo projeto profissional de Márcia Soares que promete apaixonar
04:07

O novo projeto profissional de Márcia Soares que promete apaixonar

12:00
Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»
03:54

Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»

11:07 Ontem
Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»
05:08

Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»

11:05 Ontem
Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»
08:17

Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»

10:58 Ontem
Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»
06:50

Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»

10:50 Ontem
Cláudio Ramos repõe a verdade depois de 'confronto' de Leandro: "Não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui"
05:09

Cláudio Ramos repõe a verdade depois de 'confronto' de Leandro: "Não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui"

10:43 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

Hoje às 10:37
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

18 set 2025, 16:18
Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

Hoje às 11:13
Rita Almeida surpreende com um look de verão ao lado de companhia especial

Rita Almeida surpreende com um look de verão ao lado de companhia especial

15 jun 2025, 18:22
Carolina Nunes apanha todos de surpresa ao mostrar novo namorado: Conheça o eleito

Carolina Nunes apanha todos de surpresa ao mostrar novo namorado: Conheça o eleito

Ontem às 22:53
Ver Mais

Notícias

Indireta? Após revelações de Zé sobre Liliana, Fábio «responde» com frase que está a dar que falar

Indireta? Após revelações de Zé sobre Liliana, Fábio «responde» com frase que está a dar que falar

Há 2h e 56min
Entre risos e timidez: Marcia Soares reage à mensagem pública que Francisco Monteiro lhe dedicou

Entre risos e timidez: Marcia Soares reage à mensagem pública que Francisco Monteiro lhe dedicou

Há 2h e 57min
Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Hoje às 14:15
Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido

Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido

Hoje às 12:06
Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

Hoje às 11:13
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

A vida de Fábio e Liliana fora do Secret Story: as imagens que mostram como está o namoro hoje

A vida de Fábio e Liliana fora do Secret Story: as imagens que mostram como está o namoro hoje

Há 1h e 30min
Indireta? Após revelações de Zé sobre Liliana, Fábio «responde» com frase que está a dar que falar

Indireta? Após revelações de Zé sobre Liliana, Fábio «responde» com frase que está a dar que falar

Há 2h e 56min
Entre risos e timidez: Marcia Soares reage à mensagem pública que Francisco Monteiro lhe dedicou

Entre risos e timidez: Marcia Soares reage à mensagem pública que Francisco Monteiro lhe dedicou

Há 2h e 57min
Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Hoje às 14:15
Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido

Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido

Hoje às 12:06
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Hoje às 14:15
A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»
01:58

A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»

Hoje às 13:30
«Ó Senhor marido D'arc»: Filipe Delgado deixa recado ao marido de Joana D'arc
01:17

«Ó Senhor marido D'arc»: Filipe Delgado deixa recado ao marido de Joana D'arc

Hoje às 13:16
Quem será o "Carlitos", novo recruta na base da 1ª Companhia? Filipe Delgado explica tudo
00:39

Quem será o "Carlitos", novo recruta na base da 1ª Companhia? Filipe Delgado explica tudo

Hoje às 13:12
Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta

Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta

Hoje às 12:46
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bernardo Sousa declara-se a Bruna Gomes... com duas tatuagens!

Bernardo Sousa declara-se a Bruna Gomes... com duas tatuagens!

Há 1h e 45min
Adriano Silva Martins responde ao comunicado de Bárbara Parada: "Aqui, não lemos encomendas de ninguém"

Adriano Silva Martins responde ao comunicado de Bárbara Parada: "Aqui, não lemos encomendas de ninguém"

Há 2h e 20min
«Consegues faturar muito dinheiro?»: ex-concorrente de reality show da TVI fala da sua atividade em plataforma para adultos sem tabus

«Consegues faturar muito dinheiro?»: ex-concorrente de reality show da TVI fala da sua atividade em plataforma para adultos sem tabus

Há 2h e 34min
Bárbara Parada confrontada com suposto novo namorado: "Tive uma conversa privada com ela"

Bárbara Parada confrontada com suposto novo namorado: "Tive uma conversa privada com ela"

Há 2h e 41min
«Abandonado no altar»: ex-concorrente do «Big Brother» sofreu desgosto de amor que o deixou sem dinheiro e a viver em casa dos pais

«Abandonado no altar»: ex-concorrente do «Big Brother» sofreu desgosto de amor que o deixou sem dinheiro e a viver em casa dos pais

Há 2h e 53min
Ver Mais Outros Sites