Marcia Soares não perdoa Ariana: «Temos ali a Ariana que se ri da dor da Eva»

No Secret Story 10, já de madrugada, Ariana e Diogo não escondem a vontade de estarem juntos no quarto secreto. Entre sussurros, Diogo combina ir para a cama da amiga a meio da noite e poucas horas depois, a situação concretiza-se, aumentando a tensão na casa. Ao aperceber-se do que está a acontecer, Eva decide sair do quarto e isolar-se no jardim, visivelmente magoada.

Diogo vai atrás de Eva, que lhe pede para desaparecer. Confuso, o concorrente recebe uma resposta direta da ex-namorada: se queria estar com Ariana, deveria tê-lo feito desde o início da noite. Desolado, Diogo abandona o jardim e regressa à cama de Ariana, enquanto Eva fica sozinha e acaba por quebrar, preparada para passar a noite ao relento.

Em estúdio, Marcia Soares afirma: «Temos ali a Ariana que se ri da dor da Eva. Passem a palavra que eu nem quero falar. Ela está se a rir de por a Eva nesta posição, ela goza com a Eva».