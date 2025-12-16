No “Dois às 10”, ficamos a saber como vai ser o Natal do pasteleiro Marco Costa.
Marco Costa fala sobre possíveis confrontos se voltasse a um reality show: “Começo-me a rir na cara deles”
- Joana Lopes
- Hoje às 10:40
Últimos vídeos
06:20
Marco Costa fala sobre possíveis confrontos se voltasse a um reality show: “Começo-me a rir na cara deles”
Hoje às 10:40
09:50
Comentadores arrasam casal Pedro e Marisa: «Relação podre»
Há 11 min
02:10
Francisco Monteiro e Teresa Silva discutem em direto: «Se quiserem podem tirar-me daqui»
Há 12 min
05:55
Marisa escolhe Leandro como o melhor «conselheiro» e Pedro Jorge fica incomodado
Há 43 min
16:48
Leandro vira as costas e Fábio arrasa: «Não consegue ter um debate comigo»
Há 1h e 20min
13:12
«Quem é o melhor conselheiro da casa?» Há respostas surpreendentes nesta dinâmica
Há 1h e 51min
05:27
Voz deixa recado a concorrente do Secret Story: «Não se estique»
Há 2h e 49min
08:53
Leandro recusa-se a comer o almoço servido por Liliana
Há 3h e 57min
18:35
O almoço feito por Liliana choca os concorrentes e há quem se recuse a comer
Hoje às 14:13
02:21
Leandro revela o seu «género» de mulher. Quem será a mais bonita da casa?
Hoje às 14:04
06:01
Marisa afirma à frente de todos que o marido Pedro tem duas caras
Hoje às 12:49
09:27
Liliana grita com acusações de Inês e acusa-a de ser «sonsa»
Hoje às 12:48
08:32
Marisa é apelidada de «maria vai com todas» por mudar várias vezes de opinião
Hoje às 12:18
08:54
O jogo de Leandro é todo planeado? Concorrente reage a acusações
Hoje às 12:09
07:52
Leandro acusa Liliana de ter uma máscara e a concorrente perde a paciência
Hoje às 11:51
06:20
Cristina Ferreira confronta Marco Costa: “Qual é a pessoa que gostavas de enfrentar num reality?”
Hoje às 10:39
02:14
Inês ganha vantagem especial no calendário do advento e os concorrentes reagem: «Esquivar a tudo...»
Hoje às 10:39
06:20
Cristina Ferreira provoca Marco Costa: “Quando é que entras no próximo reality?”
Hoje às 10:37
05:33
Marco Costa revela problema de saúde da avó: "Já não vai para a fábrica"
Hoje às 10:31
02:03
Cristina Ferreira revela presente que recebeu de Marco Costa: "Foi-me lá deixar"
Hoje às 10:24
02:03
Marco Costa fala sobre a filha: "Dou-lhe tudo"
Hoje às 10:23
01:10
Beijos e amassos! Pedro e Marisa começam a manhã em clima de romance
Hoje às 10:18
01:37
Ana reage com desagrado aos comentários de Fábio
Hoje às 08:47
01:12
Marisa e Pedro trocam carinhos nos lençóis: «Quero dormir agarradinha a ti»
Hoje às 02:20
01:35
Ana em choque após ser expulsa do Secret Story: «Não estava à espera»
Hoje às 01:50
03:33
Leandro e Fábio entram em despique... por causa de um provérbio: «Ela perfura-te...»
Hoje às 01:40
04:29
Marisa e Pedro dormem juntos pela primeira vez... e o clima aquece!
Hoje às 01:30
04:32
Marisa em fúria com Liliana: «Tomara ela! Ela não fala dos meus filhos, senão...»
Hoje às 01:10
05:41
Leandro implacável com Liliana: «Ela ataca as outras pessoas a ir mais baixo do que elas»
Hoje às 01:00
01:19
As imagens exclusivas de tudo o que disse a mãe de Liliana nos bastidores da gala: «Ela é que sabe, eu não gosto muito...»
Hoje às 00:45
04:01
Leandro tem «medo» de falar de Pedro e Marisa? Liliana ataca e concorrente passa-se: «Ridícula!»
Hoje às 00:40
05:32
Liliana levanta-se para confrontar Pedro e o clima aquece: «Tu estavas noiva e ao terceiro dia...»
Hoje às 00:35
05:32
«Tem uma postura muito má com a mãe dos filhos dele»: Fábio atira-se a Pedro e a casa explode
Hoje às 00:30
06:23
Inês Morais tece duras críticas a Liliana: «Chamar tóxico a alguém quando ela entra como entrou...»
Hoje às 00:28
00:43
Opinião de Francisco Monteiro torna-se viral na Internet: «Quando a Liliana faz o que faz no confessionário...»
Hoje às 00:22
06:23
«Como é que estas duas pessoas falam do outro casal? Hipocrisia total»: Francisco Monteiro ataca Liliana e Fábio
Hoje às 00:20
02:42
Liliana arrasa Marisa e Pedro: «Falam dos filhos assim? Isto é uma relação tóxica»
Hoje às 00:15
01:39
Francisco Monteiro implacável com Pedro e Marisa: «Não consigo vê-los como casal»
Hoje às 00:04
02:04
Leandro deixa aviso a Pedro: «Quando te contar tudo, tu vais chorar (...) Vais-te arrepender...»
Ontem às 23:30
04:23
«Trazê-lo para aqui foi útil...»: Ex-noivo Zé volta a ser tema na casa
Ontem às 23:14
03:10
Pedro com medo da expulsão? Marisa reage às afirmações do marido: «Se eu tenho orgulho do teu jogo...»
Ontem às 23:10
00:53
Marisa volta a ‘apontar o dedo’ a Liliana: «Ela sabe o que fez»
Ontem às 22:52
02:20
«Ela pecou duas vezes»: Leandro condena postura de Liliana para com Marisa
Ontem às 22:50
01:54
Reação de Pedro às nomeações causa falatório na casa: «Ficaste muito pensativo»
Ontem às 22:22
03:13
Três concorrentes estão em risco: Já são conhecidos os nomeados da semana no Secret Story 9
Ontem às 22:20
01:42
Liliana foi bem-sucedida? Saiba o resultado da missão que agitou a casa
Ontem às 22:14
03:44
Hilariante! Liliana recebe missão e provoca 'caos' na casa
Ontem às 22:12
02:32
«Sou um pau-mandado»: Fábio ironiza comentários os colegas
Ontem às 22:06
02:34
«Há uma coisa que se chama respeito»: Inês critica postura de Liliana para com Marisa
Ontem às 22:00
02:13
Marisa impõe limites depois de cadeira quente fervorosa: «Só eu sei o que me custa»
Ontem às 21:57
01:56
«Fui pedir desculpa à Marisa»: Liliana admite falha depois de cadeira quente explosiva
Ontem às 21:52
03:06
A casa ‘tremeu’! Concorrentes assistem às imagens mais polémicas da cadeira quente
Ontem às 21:49
04:31
Chegou o momento: Pedro e Marisa passam a primeira noite juntos
Ontem às 19:54
05:46
Marisa perde o controlo com comentários de Liliana: «Os meus filhos não têm de ter vergonha dos pais»
Ontem às 19:35
04:44
Fábio vai deixar Liliana assim que sair da casa? Concorrentes não veem futuro na relação
Ontem às 19:21
12:55
Pedro Jorge não perdoa atitude de Liliana com Zé: «Sem vergonha. Eras noiva»
Ontem às 19:00
15:50
Voz prega partida inesperada a Liliana e a casa fica ao rubro
Ontem às 18:46
02:57
Liliana apelida relação de Pedro e Marisa como «tóxica»
Ontem às 18:23
02:41
Fábio compara Liliana a um elfo e a concorrente exalta-se
Ontem às 18:03
04:52
Marisa faz crise de ciúmes a Pedro... Por causa do vestido de outra concorrente
Ontem às 18:02
08:36
Subiu a temperatura! Pedro e Marisa trocam beijos apaixonados no quarto
Ontem às 17:30