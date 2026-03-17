Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Marco Costa recorda a ex-relação com Vanessa Martins: “Falo muitas vezes com o pai da Vanessa”

No “Dois às 10”, antecipamos o Dia do Pai com a visita de Marco Costa, um pasteleiro de renome e um pai verdadeiramente babado. Numa conversa cheia de carinho e boa disposição, Marco partilha como tenciona celebrar esta data especial ao lado da filha, revelando momentos únicos que tornam este dia ainda mais doce. Para completar, traz consigo uma deliciosa receita perfeita para assinalar a ocasião e surpreender em família.

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Fora da Casa

Marco Costa quebra o silêncio sobre Carolina Pinto: A resposta sobre reconciliação que está a dar que falar

Marco Costa quebra o silêncio sobre Carolina Pinto: A resposta sobre reconciliação que está a dar que falar

17:32
Imperdível: O comentário desta ex-concorrente sobre Eva e Diogo está a incendiar as redes

Imperdível: O comentário desta ex-concorrente sobre Eva e Diogo está a incendiar as redes

16:06
Eles estiveram lá! Ex-concorrentes assistem de camarote à «remontada» histórica do Sporting na Champions

Eles estiveram lá! Ex-concorrentes assistem de camarote à «remontada» histórica do Sporting na Champions

14:46
De férias no Brasil, Joana Diniz mostra foto muito atrevida com ex-concorrente do Big Brother

De férias no Brasil, Joana Diniz mostra foto muito atrevida com ex-concorrente do Big Brother

11:58
Surpreendente! Joana d’Albuquerque tem emprego internacional… sem emigrar

Surpreendente! Joana d’Albuquerque tem emprego internacional… sem emigrar

11:50
Joana Diniz está de férias no destino mais badalado de 2026: e em companhia super especial! As fotos fazem inveja

Joana Diniz está de férias no destino mais badalado de 2026: e em companhia super especial! As fotos fazem inveja

11:48
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Avião polémico deixa «aviso» para Diogo e Eva fica furiosa: as imagens completas e todas as reações

Avião polémico deixa «aviso» para Diogo e Eva fica furiosa: as imagens completas e todas as reações

Hoje às 12:29
Após avião 'explosivo', Eva encosta Diogo à parede por causa de Ariana e este ameaça desistir: «Escolheste assim!»

Após avião 'explosivo', Eva encosta Diogo à parede por causa de Ariana e este ameaça desistir: «Escolheste assim!»

Hoje às 12:51
Alerta: Avião passa com aviso para Diogo. Esta é a reação de Eva
01:03

Alerta: Avião passa com aviso para Diogo. Esta é a reação de Eva

Hoje às 11:41
Viralizou! Em menos de 24 horas, o «ultimato» que Eva fez a Diogo ultrapassa 1 milhão de visualizações

Viralizou! Em menos de 24 horas, o «ultimato» que Eva fez a Diogo ultrapassa 1 milhão de visualizações

Hoje às 11:18
O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

11 mar, 22:22
Ver Mais

Notícias

Marco Costa quebra o silêncio sobre Carolina Pinto: A resposta sobre reconciliação que está a dar que falar

Marco Costa quebra o silêncio sobre Carolina Pinto: A resposta sobre reconciliação que está a dar que falar

Há 1h e 15min
Imperdível: O comentário desta ex-concorrente sobre Eva e Diogo está a incendiar as redes

Imperdível: O comentário desta ex-concorrente sobre Eva e Diogo está a incendiar as redes

Há 2h e 41min
Após comparações, Liliana Oliveira quebra silêncio sobre relação de Diogo, Eva e Ariana: «Ao menos, assumam!»

Após comparações, Liliana Oliveira quebra silêncio sobre relação de Diogo, Eva e Ariana: «Ao menos, assumam!»

Há 3h e 8min
Chocada, Susana Dias Ramos faz críticas implacáveis a Diogo e Eva: «Não sei porque foram para ali!»

Chocada, Susana Dias Ramos faz críticas implacáveis a Diogo e Eva: «Não sei porque foram para ali!»

Há 3h e 42min
Eles estiveram lá! Ex-concorrentes assistem de camarote à «remontada» histórica do Sporting na Champions

Eles estiveram lá! Ex-concorrentes assistem de camarote à «remontada» histórica do Sporting na Champions

Hoje às 14:46
Ver Mais Notícias

Opinião

Boca com boca: Diogo e Ariana partilham bolo em novo momento de intimidade

Boca com boca: Diogo e Ariana partilham bolo em novo momento de intimidade

Ontem às 09:29
João e Eva cada vez mais próximos? «Mudava algo se estivesse com medo»

João e Eva cada vez mais próximos? «Mudava algo se estivesse com medo»

Ontem às 09:14
Polémica no Secret Story. Concorrente com namorada "passa dos limites": «A Liliana foi crucificada e ele?»

Polémica no Secret Story. Concorrente com namorada "passa dos limites": «A Liliana foi crucificada e ele?»

16 mar, 17:55
«O último a trair...»: Comentário de Flávio Furtado arranca risada a Cristina Ferreira

«O último a trair...»: Comentário de Flávio Furtado arranca risada a Cristina Ferreira

15 mar, 23:07
Bruna Gomes reage a polémicas afirmações de Diogo: «Não percebo onde ele quer chegar com isto»

Bruna Gomes reage a polémicas afirmações de Diogo: «Não percebo onde ele quer chegar com isto»

15 mar, 22:51
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Ariana assiste às imagens dos beijos e proximidade com Diogo. E a sua cara diz tudo
03:21

Ariana assiste às imagens dos beijos e proximidade com Diogo. E a sua cara diz tudo

Ontem às 21:54
Amigos de Hugo comentam relação que o concorrente tem fora da casa: «A pessoa...»
01:47

Amigos de Hugo comentam relação que o concorrente tem fora da casa: «A pessoa...»

14 mar, 17:55
Mãe de Ricardo João reage à prestação do filho no Secret Story: «Fico triste»
01:55

Mãe de Ricardo João reage à prestação do filho no Secret Story: «Fico triste»

14 mar, 17:44
Amiga de Sara faz revelação: «Há uma pessoa com quem ela terminou dois dias antes de entrar»
02:19

Amiga de Sara faz revelação: «Há uma pessoa com quem ela terminou dois dias antes de entrar»

14 mar, 17:23
Mãe de Catarina faz revelações sobre a "relação" da filha com João: «Ele esteve aqui no norte»
02:17

Mãe de Catarina faz revelações sobre a "relação" da filha com João: «Ele esteve aqui no norte»

14 mar, 16:55
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Ariana estranha comportamento de Eva: «Porque é que agora nunca me dás abraços?»
01:01

Ariana estranha comportamento de Eva: «Porque é que agora nunca me dás abraços?»

Há 3h e 10min
Jéssica e Sara no limiar de descobrir o segredo de Ana: «Levas o Afonso contigo para o Cabaret?»
02:39

Jéssica e Sara no limiar de descobrir o segredo de Ana: «Levas o Afonso contigo para o Cabaret?»

Há 3h e 17min
Chocada, Susana Dias Ramos faz críticas implacáveis a Diogo e Eva: «Não sei porque foram para ali!»

Chocada, Susana Dias Ramos faz críticas implacáveis a Diogo e Eva: «Não sei porque foram para ali!»

Há 3h e 42min
Suspeitas ao rubro. Concorrentes acreditam que Luzia trabalha num Cabaret
03:17

Suspeitas ao rubro. Concorrentes acreditam que Luzia trabalha num Cabaret

Há 3h e 53min
Eles estiveram lá! Ex-concorrentes assistem de camarote à «remontada» histórica do Sporting na Champions

Eles estiveram lá! Ex-concorrentes assistem de camarote à «remontada» histórica do Sporting na Champions

Hoje às 14:46
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Mais sensual do que nunca, Joana Diniz mostra-se bem acompanhada no Brasil: «Que arraso!»

Mais sensual do que nunca, Joana Diniz mostra-se bem acompanhada no Brasil: «Que arraso!»

Há 1h e 43min
Esta é a mulher ideal para Francisco Monteiro: veja o vídeo!

Esta é a mulher ideal para Francisco Monteiro: veja o vídeo!

Há 2h e 50min
Com saudades dos reality shows? Mafalda de Castro responde sem rodeios!

Com saudades dos reality shows? Mafalda de Castro responde sem rodeios!

Há 3h e 31min
João Monteiro brinca: "Camila... Da próxima, temos de olhar para a câmara e apanhar menos chão"

João Monteiro brinca: "Camila... Da próxima, temos de olhar para a câmara e apanhar menos chão"

Há 3h e 38min
Pedro Crispim partilha mensagem enigmática... com farpa para "medíocres"!

Pedro Crispim partilha mensagem enigmática... com farpa para "medíocres"!

Há 3h e 45min
Ver Mais Outros Sites