Marco Costa revela que vai voltar a viajar com a mãe de Carolina Pinto

No “Dois às 10”, antecipamos o Dia do Pai com a visita de Marco Costa, um pasteleiro de renome e um pai verdadeiramente babado. Numa conversa cheia de carinho e boa disposição, Marco partilha como tenciona celebrar esta data especial ao lado da filha, revelando momentos únicos que tornam este dia ainda mais doce. Para completar, traz consigo uma deliciosa receita perfeita para assinalar a ocasião e surpreender em família.