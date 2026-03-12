No «Dois às 10», Margarida e Gonçalo, ex-concorrentes do “Secret Story 8”, viveram dias de pânico depois do início da Guerra no Médio Oriente. O casal ficou retido no Dubai, devido aos ataques iranianos e ao cancelamento dos voos. De regresso a Portugal contam como foi.
Margarida e Gonçalo relatam terror que viveram no Dubai: «Esse dia foi o mais alarmante!»
- Hoje às 11:19
