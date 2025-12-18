No “Dois às 10”, todos ficam em sentido para receber a Major Maria Botelho Moniz, que se apresenta ao serviço para uma missão muito especial: dar a conhecer a "1.ª Companhia". A estreia acontece já no dia 1 de Janeiro e promete marcar o regresso de um formato que fez história. Depois de 20 anos fora dos ecrãs, o reality show está de volta à TVI, agora renovado e com novidades imperdíveis que vão surpreender os espectadores desde o primeiro minuto.
Maria Botelho Moniz revela a primeira grande figura da "1.ª Companhia"
- Joana Lopes
- Hoje às 11:32
