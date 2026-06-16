Marisa abre guerra na casa e picardia sobe de tom com ameaças de corte dentro e fora do jogo

No Secret Story - Desafio Final, Marisa escolhe quem gosta, quem não gosta e quem lhe é indiferente. Pedro é-lhe indiferente e que vai de encontro ao mesmo pensamento e partilha que o surpreendeu Marisa cá dentro e fica contente por isso. Leandro atira que só lhe dá vontade de rir, mas opta por não desenvolver. Marisa escolhe João como o “não gosto”, por várias atitudes com ela e espera que este não seja assim lá fora. Os dois entram em picardia, com Marisa a acusá-lo de ocultar que era próximo de Bruno e se soubesse disso nunca tinha desabafado com ele. João exalta-se com as acusações de Marisa de que sempre defendeu Bruno e insinua que se cortar com ela cá dentro, cortará lá fora. Marisa “gosta” de Sara, apesar de referir que gosta muito de Leandro “lá fora”. Dentro do jogo o concorrente desiludiu-a.

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VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

PEDRO JORGE - 761 20 20 15

SARA - 761 20 20 16

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