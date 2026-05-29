Marisa e Bruno entram em picardia e troca de farpas aquece a casa

Um momento de brincadeira entre Marisa e Bruno acabou por escalar para uma troca de farpas, gerando tensão na casa e levando outros concorrentes a intervir e a comentar o ambiente entre os dois.
Marisa questiona Bruno se ele quer privar consigo, dando início a uma picardia entre ambos que rapidamente se torna mais tensa.
Bruno reage afirmando que Marisa tem “um ar cansado” e acrescenta que a concorrente está a “enterrar-se” na forma como está a lidar com a situação.
No meio da troca de palavras, Pedro pede para que o rádio seja desligado, tentando acalmar o ambiente.
Marisa responde às provocações dizendo que, da parte de Bruno, “só saem coisas estranhas” e garante ainda que detesta confusões, sublinhando o seu desconforto com o rumo da interação.
Mais tarde, Sara comenta com Marisa que não gostou do que viu, considerando que os colegas estavam a fazer pouco dela e que a situação foi desrespeitosa.
Enquanto isso, Marisa e Liliana continuam a preparar o lanche, mas mantêm o clima de provocação, trocando acusações de forma cantada, num ambiente que mistura ironia e tensão.