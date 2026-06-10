Marisa Susana desabafa com Pedro Jorge sobre como foi difícil para a sua filha a entrada no programa. Pedro também partilha como foi a sua despedida da família e emociona-se quando lhe conta que a filha lhe deu um brinquedo para que não se esquecesse dela. Os dois choram e no fim, Pedro abraça Marisa.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Marisa emocionada com palavras da filha: «Disse para eu não ir e que o dinheiro não era tudo»
- Há 56 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
04:13
Marisa emocionada com palavras da filha: «Disse para eu não ir e que o dinheiro não era tudo»
Há 56 min
02:46
Gritos sem fim! Discussão entre Sara e João Ricardo escala e emissão volta a ser interrompida
Há 3 min
03:28
Sara e João Ricardo discutem. E Hugo volta a ser tema: «Tinha namorado...»
Há 9 min
02:12
Sara indignada com ligação a João Ricardo: «Não há paixão nem interesse»
Há 17 min
03:39
Inês e Dylan juntos pela primeira vez no Diário. E têm muito a dizer
Há 18 min
02:18
Gonçalo Quinaz destaca atitude de concorrente que passou despercebida: «Tiro-lhe o chapéu»
Há 42 min
02:18
Desenho inédito de Marisa Susana interrompe direto. E provoca alvoroço na Casa
Há 46 min
04:13
Abraçados e em lágrimas. Pedro Jorge e Marisa Susana "baixam a guarda" em momento cúmplice
Há 56 min
06:28
Liliana responde a Pedro após crítica à amizade com Bruno: «Ele pediu desculpa à minha mãe»
Há 1h e 7min
04:09
«Eu próprio não estava à espera» Pedro Jorge reage a aproximação de Liliana a Bruno
Há 1h e 36min
05:07
Em momento cúmplice, Pedro Jorge segreda ao ouvido de Marisa Susana
Há 2h e 11min
08:14
De tambor nas mãos, Afonso Leitão canta e lança farpas aos colegas
Há 3h e 0min
02:48
Marisa Susana acusa Afonso de estar perdido no programa: «Não tens jogo»
Há 3h e 39min
09:58
Marisa Susana acusa Liliana de falsidade para com Leandro: «Ele é uma ameaça para ela, faz dele gato sapato»
Há 3h e 58min
04:34
Sara não poupa no ataque a Liliana: «Só sabe gozar, é um espetáculo barato»
Hoje às 15:18
06:33
Leandro 'expõe' jogo de João Ricardo com Sara: «Qual a necessidade de se vitimizar?»
Hoje às 15:14