No Em Família, Pedro Jorge e Marisa foram convidados especiais e fizeram-se acompanhar pela filha mais velha, Yara. Os ex-concorrentes falaram sobre os últimos acontecimentos do Secret Story 10.
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Marisa não deixa nada por dizer sobre o 'triângulo amoroso': «Para mim, são os três culpados. É uma vergonha...»
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- Ontem às 18:29
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