Marisa Pires e filhos apoiam Pedro Jorge. E a ex-concorrente tem muito a dizer

No Secret Story - Desafio Final, durante o Última Hora, os comentadores e ex-concorrentes reúnem-se para comentar tudo sobre o jogo nesta reta final. Durante o momento, assistimos a imagens da repórter Carolina Steffensen com a família de Pedro Jorge.
Já pode votar para salvar o seu favorito. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO ESCOLHA O VENCEDOR:
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
PEDRO JORGE - 761 20 20 15