Marisa provoca Bruno com «chá de noção» e leva resposta à altura

No Secret Story - Desafio Final, Marisa pede ao João para perguntar a Bruno qual o chá que está a beber pois na sua opinião devia estar a beber “um chá de noção”. Bruno atira que não é por ter ganho o passaporte que ganha noção, até porque noção não tem nenhuma. Marisa diz que ele tem de beber um chá de noção para o melão, mas Bruno nega ter um melão, pois ela não tem importância alguma. Assume que queria que ela saísse e Marisa diz que ele deve beber o seu chá de noção com melão. Marisa diz que, mais uma vez, ele está a ofendê-la e Bruno diz que isto prova como ela não tem noção de nada. Marisa volta a pedir para ele beber o chá de noção e Bruno atira que tem é de beber chá de paciência, pois tem pouca para ela.

A gala deste domingo do Secret Story - Desafio Final ficou marcada por emoções fortes, polémicas e uma expulsão decisiva. Logo no início da noite, Marisa Susana insinuou que a relação entre Liliana e Fábio não estaria a atravessar a melhor fase, mas o ex-concorrente apressou-se a desmentir os rumores.

Um dos momentos mais emotivos da gala aconteceu quando Liliana e João Ricardo tiveram de decidir quem lia a carta da família. Num gesto de amizade, João Ricardo abdicou da sua carta para que Liliana pudesse ler a mensagem enviada por Fábio, acabando por se emocionar e chorar.

A noite ficou também marcada pela disputa do Passaporte para a Final entre João Ricardo, Marisa Susana e Leandro. No final, foi Marisa Susana quem levou a melhor, tornando-se na primeira finalista desta edição e ganhando ainda o direito a atribuir várias consequências divertidas aos colegas.

Nas votações do público, Sara foi a primeira concorrente salva da noite. Já no momento da expulsão, Liliana acabou por abandonar a casa mais vigiada do país, com 44% dos votos, ficando assim de fora da grande final do reality show da TVI