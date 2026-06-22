Marisa questiona Sara sobre Leandro e resposta da concorrente não passa despercebida: «O meu filho»

No Secret Story - Desafio Final, Marisa questiona Sara sobre não ter dado os parabéns a Leandro durante a Cadeira Quente por ser finalista. Sara explica que agradeceu ao colega por ter ajudado a fazer o bolo para o seu filho, mas não vai ser forçada nas suas ações. Pedro admite que os concorrentes do SS9 estão demasiado forçados para o Jogo e usam qualquer coisa para criar enredos.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão. O concorrente expulso não vai chegar à grande final do programa. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

JOÃO RICARDO – 761 20 20 09

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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