No “Dois às 10”, recebemos Marisa, a 4.ª classificada do “Secret Story 9”. Numa conversa intensa, sincera e carregada de emoção, Marisa faz um balanço aprofundado da sua passagem pela casa mais vigiada do país, recorda os momentos mais marcantes do jogo, as estratégias, os conflitos e as alianças que a levaram até à final, e reflete sobre o impacto pessoal e emocional desta experiência única, revelando ainda como saiu transformada após esta aventura.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”
- Joana Lopes
- Hoje às 11:55
Últimos vídeos
Últimos vídeos
08:01
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”
Hoje às 11:55
09:40
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”
Hoje às 12:38
09:40
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”
Hoje às 12:37
09:40
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”
Hoje às 12:34
09:40
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”
Hoje às 12:34
09:40
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”
Hoje às 12:33
09:40
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”
Hoje às 12:31
04:21
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”
Hoje às 11:59
08:01
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro
Hoje às 11:54
04:19
Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”
Hoje às 11:49
04:19
Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”
Hoje às 11:48
05:25
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro
Hoje às 11:38
05:25
Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”
Hoje às 11:38
05:25
Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9”
Hoje às 11:37
06:04
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”
Hoje às 11:25
03:26
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?”
Hoje às 11:18
03:38
Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída»
Ontem às 18:28
07:02
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas
Ontem às 12:38
01:52
Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir”
Ontem às 12:06
02:04
Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída
Ontem às 11:57
05:35
Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”
Ontem às 11:54
03:42
Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”
Ontem às 11:47
03:42
Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender
Ontem às 11:46
03:15
Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça”
Ontem às 11:42
03:15
Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?”
Ontem às 11:36
01:59
Inês reage às opiniões sobre Dylan ter investido em votos
Ontem às 11:28
02:54
Inês revela detalhes dos primeiros dias fora do “Secret Story 9”
Ontem às 11:18
01:40
Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê
3 jan, 14:30
02:16
Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente
3 jan, 14:29
01:11
Apesar de não ter cumprimentado Pedro, Leandro faz revelação que pode mudar tudo: «Quero dizer…»
3 jan, 14:24
01:12
Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story
3 jan, 14:22
01:31
Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo
3 jan, 14:21
01:42
Caso Maycon Douglas: As imagens dos destroços e do rasto do carro até ao mar
3 jan, 11:49
02:07
Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família
2 jan, 19:06
05:47
Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família
2 jan, 12:25
07:10
Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»
2 jan, 12:20
03:30
Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»
2 jan, 11:56
03:30
Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?»
2 jan, 11:55
03:30
Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas»
2 jan, 11:55
03:00
Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»
2 jan, 11:47
01:15
Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa»
2 jan, 11:43
02:15
Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali»
2 jan, 11:42
05:11
Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro»
2 jan, 11:39
01:05
Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais. E o anúncio deixa qualquer um derretido
2 jan, 11:33
01:14
Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação»
2 jan, 11:28
01:39
Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»
2 jan, 11:27
01:24
Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou»
2 jan, 11:25
03:48
Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez»
2 jan, 11:23
03:48
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?»
2 jan, 11:23
03:00
Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio
2 jan, 11:19
03:23
Liliana sobre comentários de Pedro Jorge: «Senti-me um nojo»
2 jan, 11:17
01:27
Cláudio Ramos elogia Liliana: «Acho mesmo que devias estar com o cheque de 250 mil euros»
2 jan, 11:12
05:50
Cristina Ferreira faz revelação inesperada: «Eu agora já posso dizer...»
2 jan, 10:44
08:19
Cláudio Ramos sobre Pedro Jorge, vencedor do Secret Story: «Eu não lhe reconheço verdade»
2 jan, 10:39
03:38
Cláudio Ramos sobre Liliana, do Secret Story: «Para mim, foi a vencedora do programa»
2 jan, 10:30
02:58
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»
2 jan, 10:04
02:10
Cristina Ferreira revela o que lhe disseram os filhos de Pedro Jorge e Marisa
1 jan, 21:25
03:00
Pedro reage ao facto de Leandro não ter felicitado a sua vitória: «Já me disseram que...»
1 jan, 19:51
03:36
Pedro Jorge surpreendido em direto com uma mensagem de quem menos esperava
1 jan, 19:47
01:23
Pedro Jorge reage a conflito entre sogros e pais: «O meu sonho tornou-se um pesadelo. Chatearem-se»
1 jan, 19:41
02:12
Pedro Jorge chora sem fim e o motivo é... Marisa
1 jan, 19:31