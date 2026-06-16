Marisa Susana acusa Bruno Simão de ficar na casa por causa do "padrinho" e o concorrente responde À letra

No Secret Story - Desafio Final, Marisa tem de dizer quem é que lhe transmiste mais energia positiva. Afirma que poderia atribuir tanto a Pedro como a João como ao Leandro mas vai fazê-lo a Sara. A concorrente justifica que conseguem falar sem se ofenderem. Leandro afirma que acha muito engraçado esta atitude da Marisa pois no início do programa era a própria a excluí-lo de determinadas dinâmicas. Marisa responde que veio para um jogo. Depois, Leandro retira a placa “quem te faz rir mais aqui?”. Marisa atira “se disseres o Bruno, cai-me tudo” e ri-se. Leandro acaba por se escolher a si mesmo e Pedro queixa-se da escolha do concorrente. Por último, Bruno que retira a placa “quem ri demais e deveria levar tudo mais a sério” e Sara atira que esse concorrente “já não está cá”.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

PEDRO JORGE - 761 20 20 15

SARA - 761 20 20 16

Acompanhe tudo aqui