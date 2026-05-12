No Especial desta noite do Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana e Leandro aproveita o tema sobre a proximidade de Flávia para lançarem acusações ao rival. Após ver as imagens de uma discussão entre o vencedor do SS09 e a cantora, Marisa Susana acusa Pedro Jorge de «ameaçar» Flávia. As reações dos dois são de choque.
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