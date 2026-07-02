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Marisa Susana admite surpresa com Pedro Jorge: “Ele contou-me uma coisa que eu nem tinha noção”

No “Dois às 10”, recebemos Marisa Susana, a 4.ª classificada do “Secret Story – Desafio Final”, para uma conversa emocionante sobre a sua participação no reality show. Ao recordar a experiência vivida dentro da casa, a ex-concorrente revelou ter ficado surpreendida com uma conversa que teve com Pedro Jorge nos últimos dias do programa. 

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