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Marisa Susana arrasa Liliana: «Vergonhoso, não se dá ao respeito (…) vítima»

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana arrasa Liliana, enquanto a concorrente ouve tudo sem reagir. 

Depois de uma semana de revelações inesperadas, a Gala do Secret Story – Desafio Final não podia ter sido mais intensa. Depois de ter sido acusado de trair a namorada, Afonso recebeu a visita da mãe e, de seguida, a de Catarina Miranda e as reações não podiam ter sido mais explosivas. Miranda confrontou-o diretamente com a alegada traição. Afonso negou tudo, mas não foi suficiente: a namorada terminou o namoro em direto. O concorrente tinha a opção de contar o sucedido aos colegas, mas preferiu ficar em silêncio, deixando a casa cheia de interrogações. Mais tarde decidiu contar tudo a João Ricardo que o tem vindo a apoiar. Na prova de imunidade, Afonso garantiu a sua segurança. Já Catarina foi a expulsa da noite.

Veja, reveja e acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

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