Marisa Susana critica postura de Liliana no Desafio Final. E este é o motivo

No Secret Story – Desafio Final, os nomeados defendem-se na Sala de Partidas. Os concorrentes responderam um a um» A quem entregavam o bilhete de ida para fora desta casa». Marisa Susana acredita que Liliana não está a ser a mesma pessoa que era no Secret Story 9. Veja tudo aqui.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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