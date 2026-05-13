Marisa Susana desafia os colegas: «Vamos ligar para a Voz, quem é que tem coragem?»

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana desafia todos a fazer uma chamada para a Voz através do telefone da casa. Alguns assumem ter coragem para o fazer. Flávia pega no telefone, finge que fala com a Voz e aproveita para deixar uma provocação a Afonso.
Continue a votar no seu favorito para salvar! Vote na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas:
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 02
DANIELA - 761 20 20 05
LUZIA - 761 20 20 13
SARA - 761 20 20 16
LILIANA - 761 20 20 17