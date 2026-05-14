Marisa Susana diverte-se sozinha na festa, mas deixa queixa inesperada

Enquanto Marisa Susana aproveitava uma festa a solo, dentro da casa os concorrentes continuavam focados na prova. Entre trocas, provocações e comentários irónicos, o ambiente voltou a aquecer.

Marisa Susana tem direito a uma festa sozinha e aproveita o momento ao máximo, divertindo-se e consumindo grandes quantidades de gelo. No entanto, mal entra no espaço, a concorrente não esconde a desilusão por perceber que o gelo não estava picado, tal como lhe tinha sido prometido.

Entretanto, na casa, Leandro aproxima-se de Pedro Jorge e Daniela, que se encontram a cumprir uma prova, e questiona os colegas sobre a possibilidade de trocarem de lugar com ele. Ambos recusam a proposta e Leandro reage, afirmando que, a partir daquele momento, já não o podem acusar de não se esforçar.

Pouco depois, os concorrentes acabam mesmo por trocar durante o desafio, que implica realizarem a prova em cima de um cavalo de brincar.

Afonso aproveita então a situação para lançar uma provocação a Leandro, afirmando que o colega já está habituado a “andar às costas de Liliana”, numa referência à proximidade entre os dois dentro da casa.