Marisa Susana e João Ricardo preparam banana com cebola frita para o jantar. E estas são as reações

No Secret Story - Desafio Final, à hora de jantar, João e Marisa Susana decidem fazer banana com cebola frita e esparguete para o jantar, prato que não é do agrado de todos. Os dois seguem na mesma com a ementa e terminam a cozinhar apenas para eles e para Leandro, ficando os restantes sem jantar. Os restantes criticam a postura dos colegas e para Afonso não há dúvidas que quiseram criar reações. Liliana recusa-se a tocar no jantar porque jamais ficar com celulite! Depois de ser criticada por não se impor, enquanto Guia da Semana, Flávia decide confrontar os colegas mas sem sucesso, porque o jantar mantém-se – Banana com cebola. Para Marisa Susana, faltou-lhes “banana de encaixe”!

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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