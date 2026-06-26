Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Marisa Susana e Leandro discutem e o motivo é inusitado: «Nunca dás valor áquilo que eu faço»

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana e Leandro discutem durante a limpeza do jardim. O concorrente assume ser bom em tudo aquilo que faz e que os colegas só não conseguem ser tão bons porque nem tentam. Marisa Susana não se contém e responde ao colega.

Já pode votar para salvar o seu favorito. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO ESCOLHA O VENCEDOR:

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
PEDRO JORGE - 761 20 20 15

Acompanhe tudo aqui

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Mau humor no último dia? Leandro passa-se com a limpeza confetis no jardim e atira em todas as direções
02:56

Mau humor no último dia? Leandro passa-se com a limpeza confetis no jardim e atira em todas as direções

12:37
Leandro: o entendido de futebol. João Ricardo puxa pelo concorrente e o momento é de chorar a rir
03:29

Leandro: o entendido de futebol. João Ricardo puxa pelo concorrente e o momento é de chorar a rir

11:27
Pedro Jorge e Leandro em picardia logo pela manhã: «É por isso que eu não tenho amigos aqui dentro»
04:14

Pedro Jorge e Leandro em picardia logo pela manhã: «É por isso que eu não tenho amigos aqui dentro»

10:42
Último acordar na casa: Finalistas levantam-se em êxtase ao som de músicas virais
03:10

Último acordar na casa: Finalistas levantam-se em êxtase ao som de músicas virais

10:15
Em lágrimas, Pedro Jorge fala sobre Marisa Pires e mostra-se, mais uma vez, feliz com o percurso
04:22

Em lágrimas, Pedro Jorge fala sobre Marisa Pires e mostra-se, mais uma vez, feliz com o percurso

01:27
Feliz e desiludida? Marisa Susana abre o coração sobre o seu percurso e inclui Pedro Jorge e Leandro
03:26

Feliz e desiludida? Marisa Susana abre o coração sobre o seu percurso e inclui Pedro Jorge e Leandro

01:20
Mais Vídeos

Mais Vistos

As reações dos finalistas ao verem as imagens do que aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso Leitão

As reações dos finalistas ao verem as imagens do que aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso Leitão

24 jun, 08:57
Catarina Quintas e Norberto Gonçalves anunciam o fim da relação. E este foi o motivo

Catarina Quintas e Norberto Gonçalves anunciam o fim da relação. E este foi o motivo

Há 2h e 22min
Ainda se lembra do “bigodinho arrebitado”? Instrutor Andrade tem profissão inesperada. E não está ligada à carreira militar

Ainda se lembra do “bigodinho arrebitado”? Instrutor Andrade tem profissão inesperada. E não está ligada à carreira militar

24 jun, 20:06
Tipicamente português é muito saudável. O jantar de Cristina Ferreira que é amigo de todas as dietas

Tipicamente português é muito saudável. O jantar de Cristina Ferreira que é amigo de todas as dietas

24 jun, 12:37
O "Bigodinho Arrebitado" nem sempre teve este visual! Veja as fotos do Instrutor Andrade que provam a transformação

O "Bigodinho Arrebitado" nem sempre teve este visual! Veja as fotos do Instrutor Andrade que provam a transformação

24 jan, 16:57
Ver Mais

Notícias

Fofura máxima. Filha de Marco Costa e Carolina Pinto deixa os fãs rendidos com vídeo inédito

Fofura máxima. Filha de Marco Costa e Carolina Pinto deixa os fãs rendidos com vídeo inédito

Há 1h e 11min
Luíza Abreu e João Moura Caetano derretem corações ao mostrar a primeira imagem da filha

Luíza Abreu e João Moura Caetano derretem corações ao mostrar a primeira imagem da filha

Há 1h e 38min
Novo amor? Francisco Monteiro intriga os fãs com imagem inesperada e reacende os rumores de um possível romance

Novo amor? Francisco Monteiro intriga os fãs com imagem inesperada e reacende os rumores de um possível romance

Há 1h e 58min
Catarina Quintas e Norberto Gonçalves anunciam o fim da relação. E este foi o motivo

Catarina Quintas e Norberto Gonçalves anunciam o fim da relação. E este foi o motivo

Há 2h e 22min
Longe da televisão e a faturar milhares. Estes ex-concorrentes encontraram uma carreira de sucesso nas plataformas para adultos

Longe da televisão e a faturar milhares. Estes ex-concorrentes encontraram uma carreira de sucesso nas plataformas para adultos

Hoje às 11:05
Ver Mais Notícias

Opinião

Amor no ar? Sara reage a emocionada declaração de João Ricardo

Amor no ar? Sara reage a emocionada declaração de João Ricardo

Ontem às 19:21
Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

19 jun, 19:15
Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

19 jun, 01:06
Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

19 jun, 00:31
Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

19 jun, 00:23
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
02:11

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda

16 jun, 01:35
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
01:46

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico
02:15

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico

8 jun, 19:10
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
02:15

Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»

8 jun, 19:00
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

8 jun, 18:19
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Fofura máxima. Filha de Marco Costa e Carolina Pinto deixa os fãs rendidos com vídeo inédito

Fofura máxima. Filha de Marco Costa e Carolina Pinto deixa os fãs rendidos com vídeo inédito

Há 1h e 11min
Luíza Abreu e João Moura Caetano derretem corações ao mostrar a primeira imagem da filha

Luíza Abreu e João Moura Caetano derretem corações ao mostrar a primeira imagem da filha

Há 1h e 38min
Novo amor? Francisco Monteiro intriga os fãs com imagem inesperada e reacende os rumores de um possível romance

Novo amor? Francisco Monteiro intriga os fãs com imagem inesperada e reacende os rumores de um possível romance

Há 1h e 58min
Catarina Quintas e Norberto Gonçalves anunciam o fim da relação. E este foi o motivo

Catarina Quintas e Norberto Gonçalves anunciam o fim da relação. E este foi o motivo

Há 2h e 22min
Longe da televisão e a faturar milhares. Estes ex-concorrentes encontraram uma carreira de sucesso nas plataformas para adultos

Longe da televisão e a faturar milhares. Estes ex-concorrentes encontraram uma carreira de sucesso nas plataformas para adultos

Hoje às 11:05
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Fofura máxima. Filha de Marco Costa e Carolina Pinto deixa os fãs rendidos com vídeo inédito

Fofura máxima. Filha de Marco Costa e Carolina Pinto deixa os fãs rendidos com vídeo inédito

Há 1h e 11min
Luíza Abreu e João Moura Caetano derretem corações ao mostrar a primeira imagem da filha

Luíza Abreu e João Moura Caetano derretem corações ao mostrar a primeira imagem da filha

Há 1h e 38min
Novo amor? Francisco Monteiro intriga os fãs com imagem inesperada e reacende os rumores de um possível romance

Novo amor? Francisco Monteiro intriga os fãs com imagem inesperada e reacende os rumores de um possível romance

Há 1h e 58min
Catarina Quintas e Norberto Gonçalves anunciam o fim da relação. E este foi o motivo

Catarina Quintas e Norberto Gonçalves anunciam o fim da relação. E este foi o motivo

Há 2h e 22min
Marisa Susana e Leandro discutem e o motivo é inusitado: «Nunca dás valor áquilo que eu faço»
01:08

Marisa Susana e Leandro discutem e o motivo é inusitado: «Nunca dás valor áquilo que eu faço»

Hoje às 12:42
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Monteiro confirma romance e mostra mulher misteriosa com bebé ao colo

Francisco Monteiro confirma romance e mostra mulher misteriosa com bebé ao colo

Há 2h e 13min
"Aconteceu. É surreal": Jéssica Vieira conta tudo... e revela surpresa que está a preparar com conhecido rosto!

"Aconteceu. É surreal": Jéssica Vieira conta tudo... e revela surpresa que está a preparar com conhecido rosto!

Há 2h e 41min
A viver "horas muito difícieis", Angélica Del Mar faz apelo nas redes sociais

A viver "horas muito difícieis", Angélica Del Mar faz apelo nas redes sociais

Há 2h e 52min
Francisco Monteiro está novamente apaixonado? Foto com mulher misteriosa deixa fãs em alvoroço

Francisco Monteiro está novamente apaixonado? Foto com mulher misteriosa deixa fãs em alvoroço

Hoje às 10:08
Marcia Soares decide fazer terapia e revela porquê: "Não estava a lidar muito bem com tudo"

Marcia Soares decide fazer terapia e revela porquê: "Não estava a lidar muito bem com tudo"

Hoje às 08:58
Ver Mais Outros Sites