Marisa Susana e Leandro discutem e o motivo é inusitado: «Nunca dás valor áquilo que eu faço»

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana e Leandro discutem durante a limpeza do jardim. O concorrente assume ser bom em tudo aquilo que faz e que os colegas só não conseguem ser tão bons porque nem tentam. Marisa Susana não se contém e responde ao colega.

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VOTAÇÃO ESCOLHA O VENCEDOR:

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

PEDRO JORGE - 761 20 20 15

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