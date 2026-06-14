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Marisa Susana e Liliana entram em confronto direto: «Até as tuas amigas te deixaram»

No Secret Story – Desafio Final, durante a manhã, Liliana e Marisa Susana começam o dia com picardias e comentários tensos. As duas concorrentes envolvem-se numa forte troca de acusações. Durante o momento, Liliana acaba a discutir com Leandro, acusando-o de ter sido "falso" consigo. E tudo envolve Marisa Susana.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

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