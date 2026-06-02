Marisa Susana e Nufla entram em picardia por causa das tarefas da casa. E até há 'provocações' em espanhol!

No Secret Story - Desafio Final, Flávia é a nova guia da semana e quando faz a divisão das tarefas Marisa Susana é a única a levantar problemas, pois quer ficar na cozinha a tomar todas as decisões. Flávia rejeita a sugestão pois não quer sobrecarregar ninguém, mas Marisa continua a dizer que assim não irá para a cozinha. Flávia tenta explicar-se e diz “imagina” e Marisa atira que está farta de imaginar coisas, pois a colega começa todas as frases com "imagina". No confessionário, Marisa explica que já tinha esta guardada há muito tempo. A concorrente continua a implicar com a expressão de Flávia e a concorrente responde-lhe em espanhol levando João Ricardo às gargalhadas.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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