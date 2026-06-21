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Marisa Susana eleva o tom com Bruno Simão: «És hipócrita!»

No Secret Story - Desafio Final, numa tarde de sol que tinha tudo para ser descontraída, o clima ficou tenso quando Marisa Susana e Bruno Simão se envolveram numa picardia e mandaram bocas um ao outro. Em cima da mesa, esteve um tema relacionado com o comportamento de Marisa no aniversário da filha do colega e o comportamento do ex-futebolista no dia de anos da filha da emigrante.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
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