No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana fica em lágrimas ao ouvir a voz dos filhos. Já recomposta, a concorrente admite a Cristina Ferreira que por vezes se esquece da família no decorrer do dia a dia, e que evita pensar muito neles devido às saudades que sente.
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Marisa Susana emociona-se ao receber mensagem dos filhos. E em lágrimas, admite: «Às vezes esqueço-me...»
- Secret Story
- Há 3h e 21min
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