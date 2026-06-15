No Secret Story – Desafio Final, Marisa Susana fala do jogo de Pedro Jorge, com o próprio, e envolve a mãe do concorrente. O vencedor recorda o Secret Story 9 e o que viveu ao regressar à realidade, depois do programa terminar.
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Marisa Susana fala do jogo de Pedro Jorge e envolve a mãe do concorrente
- Secret Story
- Há 2h e 14min
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