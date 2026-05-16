Marisa Susana faz um comunicado à casa e enaltece atitude deste concorrente: «Se todos fizessem como ele...»

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana interrompe o jantar para fazer um comunicado aos colegas. A concorrente enaltece a atitude de Ricardo João que, sempre que acaba de comer se levanta e vai lavar a louça. Marisa Susana agradece-lhe e diz-lhe que se todos fizessem como ele, tudo seria melhor.

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LILIANA - 761 20 20 17

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