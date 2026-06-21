Marisa Susana manda bocas a Bruno Simão: «Se ganhares, é por causa do teu padrinho»

No Secret Story - Desafio Final, numa tarde de sol que tinha tudo para ser descontraída, o clima ficou tenso quando Marisa Susana e Bruno Simão se envolveram numa picardia e mandaram bocas um ao outro, com a concorrente a voltar a tocar no polémico assunto do "padrinho".

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

SARA - 761 20 20 16

Acompanhe tudo aqui