Marisa Susana pede conversa em privado com Cristina Ferreira

No “Dois às 10”, recebemos Marisa Susana, a 4.ª classificada do “Secret Story – Desafio Final”, para uma conversa emocionante sobre a sua participação no reality show. Ao longo da entrevista, a ex-concorrente recordou os momentos mais marcantes da sua experiência e falou sobre os desafios que enfrentou após o programa. Num dos momentos mais inesperados da conversa, Marisa pediu para falar em privado com Cristina Ferreira, despertando a curiosidade de todos em estúdio.