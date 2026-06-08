Marisa Susana quis bater em Bruno Simão? Concorrente incrédulo com afirmações: «Voz, está a ouvir isto?»

Na cadeira quente após a gala do Secret Story - Desafio Final, Marisa explicou que, naquele momento, nunca chegou a encostar-se a Bruno, apesar de o concorrente ter acusado a colega de se estar a aproximar demasiado. A concorrente garantiu ainda que não lhe faltou vontade de o fazer, o que acabou por intensificar a discussão.

Bruno questionou então por que motivo Marisa considera que não seria capaz de levar a situação mais longe, já que a própria admite verbalizar esse tipo de pensamentos. Em resposta, a wedding planner atirou: «Ele se calhar queria mesmo levar 4 chapadas na cara para aprender», elevando ainda mais o tom da conversa.

A troca de argumentos deixou alguns concorrentes confusos, com Leandro a admitir que já não percebia o rumo da discussão. João Ricardo considerou que Marisa se perdeu no discurso, mas antecipou que Sara acabaria por a defender.

Afonso interveio e afirmou que Marisa estaria a provar do “próprio veneno”, acusando-a de provocar e exagerar nas situações. Pedro e o próprio Afonso defenderam ainda que não fazia sentido continuar a conversa, uma vez que Bruno já tinha abandonado o sofá.

Já Jorri deixou críticas à postura de Marisa, afirmando que o objetivo da concorrente seria provar que Bruno estaria com “os 10%”, acrescentando que a sua atitude teria mudado de forma evidente. Leandro questionou João Ricardo sobre essa suposta mudança radical, mantendo a tensão no ar entre os concorrentes.