No Secret Story – Desafio Final, Marisa Susana não se cala perante a provocação de Sara e riposta com ironia cortante, questionando de imediato a autoridade da colega na discussão.
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Marisa Susana riposta contra Sara: «Quem és tu na fila do pão?»
- Secret Story
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