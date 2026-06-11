VÍDEO SEGUINTE Sobre este vídeo Marisa Susana sobre Afonso: «Consegue manipular com os gritos dele». Pedro Jorge atira: «Leva à exaustão» No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana critica Afonso e Pedro Jorge concorda. Secret Story Hoje às 12:07 Últimos vídeos Últimos vídeos 08:35 Marisa Susana sobre Afonso: «Consegue manipular com os gritos dele». Pedro Jorge atira: «Leva à exaustão» Hoje às 12:07 01:53 Sol de pouca dura! Pedro sai do confessionário revoltado com Marisa Susana. E a Voz é obrigada a intervir Há 34 min 09:22 Pazes feitas? Pedro e Marisa Susana trocam ideias de segredos da semana Há 1h e 16min 03:19 Sara e Marisa Susana na “má-língua”. Veja a conversa aqui Há 2h e 36min 06:20 Leandro prepara um bacalhau digno de Chef e tem um ajudante inesperado Há 2h e 41min 03:29 João Ricardo condena postura de Afonso na discussão que teve com Marisa Susana: «A forma como falas dá-lhe razão» Hoje às 12:31 02:45 Liliana e Sara 'pegam-se' após dinâmica: «Pega nas malas e vai para casa! Vieste do jardim da Celeste» Hoje às 11:33 04:06 Sara fica incrédula com acusações de Liliana: «Dá-te mais jeito estares contra mim do que estares do meu lado» Hoje às 11:30 04:06 Sara perde a paciência com Liliana: «Cala-te um bocadinho e ouve! Toma um xarope de noção» Hoje às 11:30 05:50 João Ricardo implacável com Leandro: «Tem sido desconstruído com factos. Já falei com o Pedro...» Hoje às 11:26 01:29 Afonso expõe Marisa Susana: «Ela disse que fui um boneco nas mãos dela. Fui enganado, fui manipulado» Hoje às 11:21 06:23 João Ricardo lança farpa a Leandro: «Dizes que não andas atrás do Pedro, mas tem sido dia após dia...» Hoje às 11:19 06:23 Leandro aproveita dinâmica para lavar roupa suja com Pedro Jorge: «Vivi uma ilusão» Hoje às 11:19 04:02 Discussão acesa! Marisa Susana e Afonso trocam insultos e provocações: «Estás a cuspir-me» Hoje às 11:13 02:57 Aos gritos, Afonso contra-ataca Sara: «Continuas a brincar com o João Ricardo» Hoje às 11:08 02:57 Sara dispara contra Afonso e os dois 'pegam-se': «És falso, és mentiroso!» Hoje às 11:08