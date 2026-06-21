Marisa Susana usa assunto polémico contra João Ricardo: «Gozas com o Leandro»

No Secret Story - Desafio Final, numa tarde de sol que tinha tudo para ser descontraída, o clima ficou tenso entre Marisa Susana e João Ricardo. Os dois concorrentes envolveram-se numa feia discussão, marcada pelos gritos e acusações. Marisa voltou a pegar no polémico assunto da homofobia, de que João foi acusado, e o caos instalou-se no jardim.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

SARA - 761 20 20 16

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