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Marisa Susana 'usa' Catarina Miranda para provocar Afonso: «Felicidades, tem a pessoa perfeita»

No Desafio Final do Secret Story, João Ricardo andou a fazer charme a Ana durante uma dinâmica. No Especial, todos assistiram às imagens e as reações foram inesperadas e deram origem a várias picardias. Entre as bocas de Marisa Susana, as comparações a Afonso e os «ciúmes» de Sara, todos foram postos ao barulho. Veja tudo. 

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