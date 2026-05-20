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Marisa Susana 'usa' Norberto para brincar com Catarina e o caos instala-se: «Tudo para aparecer! Mantém-te em silêncio»

No Secret Story - Desafio Final, Luzia fala sobre o apagão e Marisa Susana comenta que esse tema fá-la lembrar Norberto e o seu segredo na edição passada. Num determinado momento, Marisa Susana engana-se e questiona se Catarina “assumiu” ao Norberto invés de lhe perguntar se associou o segredo. Luzia mostra-se estupefacta pois pensa ter percebido “outra coisa”. Marisa Susana revolta-se e afirma que a interpretam sempre mal, até porque não entendeu o que Luzia quis dizer. Luzia e Pedro explicam a Marisa Susana que perceberam que ela estava a qeustionar se Catarina tinha assumido a sua bissexualidade a Norberto e Marisa mostra-se perplexa, dizendo que nem tinha conhecimento desse assunto. No Alpendre, Marisa Susana emociona-se e desabafa com Afonso que levam sempre a mal as coisas que ela diz. Luzia pede para que esta se acalme e explica-lhe que utilizou mal “a palavra” assumir. Catarina acaba por juntar-se à conversa pedindo para que este assunto não seja mais falado.

Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
BRUNO - 761 20 20 04
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19

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