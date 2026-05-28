No Extra do Secret Story - Desafio Final, Marta Cardoso revela que a produção foi contactada por pai de Afonso Leitão para se manifestar sobre a polémica do momento. Veja tudo.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Marta Cardoso revela mensagem que pai de Afonso enviou à produção: «Neste momento...»
- Secret Story
- Hoje às 10:36
Últimos vídeos
Últimos vídeos
01:54
Marta Cardoso revela mensagem que pai de Afonso enviou à produção: «Neste momento...»
Hoje às 10:36
03:31
Discussão cruzada na casa. Os ânimos exaltaram-se e todos "perderam" os filtros: «Tens zero importância na minha vida»
Há 31 min
02:14
Liliana aconselha Flávia em relação a Afonso: «Não abras os olhos não...»
Há 1h e 8min
07:28
«O Afonso não tem moral nenhuma»: Flávia não cala a revolta e arrasa a liderança do colega
Há 1h e 14min
03:57
Acusações ao rubro. Afonso e João Ricardo exaltam-se um com o outro: «Falta de carácter»
Há 1h e 26min
01:32
Ao contrário dos colegas, Sara elogia e valoriza Afonso como Guia
Há 1h e 33min
03:46
Leandro arrasa a postura de Afonso como Guia: «A culpa não é só dele, é também de quem votou nele»
Há 1h e 41min
03:41
Tenso. Bruno não poupa os colegas e acusa-os de «falta de senso comum»
Há 1h e 52min
02:04
«És de Braga?»: Leandro explica a todos o significado da expressão usada quando alguém deixa a porta aberta
Há 2h e 4min
05:02
Marisa Susana atira em todas as direções e leva desprezo por parte dos colegas
Há 2h e 17min
02:27
«Nem tudo o que é feito nesta casa é contra ti»: Nufla lança farpa a Catarina
Há 2h e 24min
04:11
Nas costas de Marisa Susana, João Ricardo admite: «Ela com pouco tira as pessoas do sério»
Há 2h e 28min
01:06
Apaixonado? Depois de falar com Sara, João Ricardo não esconde a emoção
Há 2h e 46min
04:18
«Colocas demasiadas barreiras»: João Ricardo chama a atenção de Sara
Há 2h e 48min
08:35
João Ricardo mostra-se desiludido com Sara: «Eu falo contigo e tu reviras os olhos»
Há 2h e 52min
02:10
Agarrada a João Ricardo, Nufla tem gesto inesperado
Hoje às 13:05