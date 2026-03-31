«Mas isto aqui é só taradões?»: Luzia indignada com teoria de segredo criada por Liliana

No Secret Story 10, Luzia e Liliana discutem teorias de segredos e uma das concorrentes mostra-se indignada com uma suposição. Veja tudo.
No Especial do Secret Story 10, quatro concorrentes ficaram nomeados e vão a votações para SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
HUGO – 761 20 20 09
LUZIA – 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10
https://tvi.iol.pt/secretstory/aominuto
No Secret Story 10, Luzia e Liliana discutem teorias de segredos e uma das concorrentes mostra-se indignada com uma suposição. Veja tudo.
No Especial do Secret Story 10, quatro concorrentes ficaram nomeados e vão a votações para SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
HUGO – 761 20 20 09
LUZIA – 761 20 20 13