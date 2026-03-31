«Mas isto aqui é só taradões?»: Luzia indignada com teoria de segredo criada por Liliana

No Secret Story 10, Luzia e Liliana discutem teorias de segredos e uma das concorrentes mostra-se indignada com uma suposição. Veja tudo.

No Especial do Secret Story 10, quatro concorrentes ficaram nomeados e vão a votações para SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

LUZIA – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

https://tvi.iol.pt/secretstory/aominuto

No Secret Story 10, Luzia e Liliana discutem teorias de segredos e uma das concorrentes mostra-se indignada com uma suposição. Veja tudo.

No Especial do Secret Story 10, quatro concorrentes ficaram nomeados e vão a votações para SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

LUZIA – 761 20 20 13

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