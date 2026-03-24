No “Dois às 10”, descobrimos o sexo do bebé de Sara e Moisés, um dos momentos mais aguardados desta bonita história de amor que começou em “O Triângulo”. Depois de um pedido de namoro inesquecível num passeio de balão de ar quente e de terem decidido viver juntos pouco tempo depois, o casal via o casamento e os filhos como planos para o futuro — mas a vida surpreendeu-os com uma gravidez inesperada.
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Menino ou menina? Sara e Moisés descobrem o sexo do bebé em direto
- Joana Lopes
- Hoje às 10:36
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