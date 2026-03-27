Mensagem emotiva de Sara deixa Jéssica sensibilizada em plena dinâmica: «Mãe!»

No Secret Story 10, durante o Especial, os concorrentes participam numa dinâmica em que recebem frases para completar e entregar a um colega da casa. Num dos momentos, Sara decide dirigir uma mensagem a Jéssica e completa a frase: “Gostava que soubesses que a tua maior força é seres mãe”.

A concorrente aproveita ainda o momento para tecer vários elogios a Jéssica, destacando a sua força e postura dentro da casa. As palavras acabam por criar um momento mais emotivo entre as duas concorrentes durante a dinâmica.