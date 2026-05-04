Mentira em plena Gala? Afonso é desmascarado e tensão sobe na casa

A Gala do Secret Story - Desafio Final ficou marcada por suspeitas de mentira, confrontos diretos e momentos de provocação que não passaram despercebidos.

Pedro Jorge confronta Afonso para perceber quem esteve por trás da sua nomeação. O concorrente aponta Leomarte como responsável, mas a afirmação não corresponde à verdade, deixando no ar um clima de desconfiança.

Perante a tensão, Leomarte tenta desvalorizar o momento e atira que “reality show não é guerra”. Ainda assim, Pedro Jorge mantém-se firme e garante que não vai dar a Liliana o protagonismo que, na sua opinião, procura.

Mais tarde, já num tom mais leve, Liliana questiona onde irá dormir. Entre risos, Leandro sugere, em tom de brincadeira, que esta partilhe a cama com Pedro Jorge, uma vez que o colega está sozinho. A reação é imediata e bem-disposta, com os dois a rirem-se da situação.

No entanto, Liliana não perde a oportunidade de lançar uma farpa e afirma que tal cenário “dava um AVC à Marisa”, comentário que promete não passar despercebido dentro e fora da casa.